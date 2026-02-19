Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista. Un ferito e tre illesi

Cronaca
©Ansa

Tragedia nel pomeriggio in Valle d’Aosta, dove una slavina ha coinvolto una comitiva di cinque escursionisti. Un uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale, un altro è rimasto ferito in modo non grave mentre tre componenti del gruppo sono usciti illesi. I soccorsi, ostacolati dal maltempo, sono stati coordinati dalle squadre di emergenza locali

ascolta articolo

Una valanga si è staccata nel pomeriggio sotto Punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, travolgendo una comitiva di cinque scialpinisti. Uno di loro è morto dopo il trasporto in ospedale. Le operazioni di recupero sono scattate immediatamente, ma per uno dei coinvolti non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di soccorso

Lo scialpinista più gravemente colpito è stato trasportato all’ospedale di Aosta in condizioni critiche. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è avvenuto poche ore dopo il ricovero. Un secondo componente della comitiva è stato ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli altri tre escursionisti sono rimasti illesi. 

Operazioni difficili per il maltempo

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano, la Guardia di finanza e il personale del 118, che hanno lavorato in sinergia per individuare e assistere i coinvolti.

Vedi anche

Valanga Val d'Aosta, Soccorso Alpino: intervento complicato

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo Napoli, no a nuovo trapianto. Non si escludono nuovi indagati

Cronaca

Il bambino di due anni ricoverato al Monaldi dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato...

Controlli delle forze dell'ordine: tre arresti in provincia di Lecce

Cronaca

Le operazioni - che spaziano dal contrasto ai reati predatori alle verifiche antimafia, fino ai...

Napoli, spia la ex con drone ma velivolo si schianta: 28enne arrestato

Cronaca

Il fatto è avvenuto alla periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio. Il giovane è stato...

Rai, Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad

Cronaca

Al termine delle Olimpiadi responsabilità in via transitoria a Marco Lollobrigida. La decisione...

Aeroporto Malpensa, chiusura di una pista per due mesi: cosa sapere

Cronaca

"La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i...

Cronaca: i più letti