Tragedia nel pomeriggio in Valle d’Aosta, dove una slavina ha coinvolto una comitiva di cinque escursionisti. Un uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale, un altro è rimasto ferito in modo non grave mentre tre componenti del gruppo sono usciti illesi. I soccorsi, ostacolati dal maltempo, sono stati coordinati dalle squadre di emergenza locali ascolta articolo

Una valanga si è staccata nel pomeriggio sotto Punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, travolgendo una comitiva di cinque scialpinisti. Uno di loro è morto dopo il trasporto in ospedale. Le operazioni di recupero sono scattate immediatamente, ma per uno dei coinvolti non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di soccorso Lo scialpinista più gravemente colpito è stato trasportato all’ospedale di Aosta in condizioni critiche. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è avvenuto poche ore dopo il ricovero. Un secondo componente della comitiva è stato ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli altri tre escursionisti sono rimasti illesi.