Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica. LIVE

L'uragano ha toccato l'isola di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. La sua forza si è abbattuta sulla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli eventi, 174 anni fa. Ora è di categoria 4
L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. La sua forza si è abbattuta sulla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli eventi, 174 anni fa. Ora è di categoria 4.
Melissa raggiunge Cuba, primi allagamenti
L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, alcune citta' hanno gia' accumulato fino a 90 millimetri (o litri per metro quadrato) nelle province orientali di Granma e Santiago de Cuba. Nella citta' di Santiago de Cuba, la seconda citta' piu' popolosa dell'isola, si segnalano gia' inondazioni in aree come Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito e Ferreiro.E' stato segnalato anche il livello di diversi fiumi nella regione, cosi' come un'inondazione nella citta' orientale di Chivirico.Secondo il quotidiano ufficiale Cubadebate, squadre di soccorso e recupero sono state mobilitate nelle aree piu' difficili da raggiungere per proteggere le popolazioni.
Melissa riprende forza, di nuovo categoria 4
L'uragano Melissa ha riacquistato la categoria 4 martedi', secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti.Con venti massimi sostenuti di 215 km/h, l'uragano si trova a 175 km a sud-ovest di Guantanamo, a Cuba, e si sta muovendo verso la parte orientale dell'isola a circa 15 km/h.Melissa ha attraversato la Giamaica martedi' come uragano di categoria 5, con venti superiori a 280 km/h, e successivamente si e' indebolito a categoria 3 prima di riprendere forza nel suo percorso verso Cuba.Attualmente, l'occhio dell'uragano si trova a circa 260 km a sud-ovest di Guantanamo, una delle aree orientali dell'isola gia' colpite dalla tempesta, con forti piogge e venti.
