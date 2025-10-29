Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica. LIVE

L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, alcune citta' hanno gia' accumulato fino a 90 millimetri (o litri per metro quadrato) nelle province orientali di Granma e Santiago de Cuba. Nella citta' di Santiago de Cuba, la seconda citta' piu' popolosa dell'isola, si segnalano gia' inondazioni in aree come Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito e Ferreiro.E' stato segnalato anche il livello di diversi fiumi nella regione, cosi' come un'inondazione nella citta' orientale di Chivirico.Secondo il quotidiano ufficiale Cubadebate, squadre di soccorso e recupero sono state mobilitate nelle aree piu' difficili da raggiungere per proteggere le popolazioni.