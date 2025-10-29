Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uragano Melissa, gravi inondazioni a Santiago de Cuba

Mondo

Gravi inondazioni hanno colpito Santiago de Cuba. L'isola caraibica è stata colpita violentemente dall'uragano Melissa, con forti piogge e venti impetuosi. Un abitante ha ripreso le strade ricoperte da torrenti d’acqua e le persone che attraversavano le aree allagate fuori dalle case.

Prossimi video

Uragano Melissa, gravi inondazioni a Santiago de Cuba

Mondo

La forza dell'Uragano Melissa sferza la Giamaica

Mondo

Il passaggio dell'uragano Melissa in Giamaica

Mondo

Trump: nulla metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza

Mondo

L'estrema destra in testa ma senza coalizione per governare

Mondo

Papa al Colosseo: "Basta guerre, mondo ha sete di pace"

Mondo