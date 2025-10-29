Gravi inondazioni hanno colpito Santiago de Cuba. L'isola caraibica è stata colpita violentemente dall'uragano Melissa, con forti piogge e venti impetuosi. Un abitante ha ripreso le strade ricoperte da torrenti d’acqua e le persone che attraversavano le aree allagate fuori dalle case.
Uragano Melissa, gravi inondazioni a Santiago de Cuba
