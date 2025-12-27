Amazon sospende il progetto di consegne con droni in Italia

"Il contesto in cui operiamo non offre le condizioni necessarie", dice una nota dell'azienda di e-commerce, che prosegue però il progetto in Usa e Uk. È stato l’Enac a rendere nota la comunicazione ufficiale di Amazon per la sospensione del progetto Amazon Prime Air di ‘Drone Delivery’ avviato in Italia

L'Enac-Ente nazionale per l'aviazione civile ha ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto di consegne con i droni avviato a San Salvo, in Abruzzo. In una nota l'ente riferisce di aver "preso atto della inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo, ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell'Unione Europea".

"Non ci sono le condizioni"

"A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia". È quanto si apprende da Amazon. "Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio", afferma la società.

"I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti", aggiunge. "Con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni, oltre 19.000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel Paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un'esperienza di acquisto eccellente", conclude Amazon.