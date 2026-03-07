Iran, media: entro 24 ore riunione per eleggere nuova Guida Suprema

Lo ha annunciato l’ayatollah Hossein Mozaffari, membro del consiglio, citato dall’agenzia Fars. "I rappresentanti del popolo nell'Assemblea degli Esperti attendono con impazienza che si verifichino le condizioni e deliberino per selezionare un nuovo leader e successore dell'Imam martirizzato Ali Khamenei", ha dichiarato

L'Assemblea degli Esperti iraniana si riunirà entro le prossime 24 ore per eleggere la nuova Guida Suprema dell'Iran (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Lo ha annunciato l’ayatollah Hossein Mozaffari, membro del consiglio, citato dall’agenzia Fars. "I rappresentanti del popolo nell'Assemblea degli Esperti attendono con impazienza che si verifichino le condizioni e deliberino per selezionare un nuovo leader e successore dell'Imam martirizzato (Ali Khamenei) abbiamo la fiduciosa speranza che, con l'aiuto di Dio, ciò possa avvenire nelle prossime 24 ore", ha affermato Mozaffari. L'ayatollah ha poi smentito che sia già stata scelta una personalità che svolga il ruolo di nuova Guida Suprema e ha invitato la popolazione a non diffondere voci non confermate. La notizia è stata rilanciata anche dall’agenzia russa Ria Novosti.