Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa dicono di Trump i sondaggi sulle midterm al Senato?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

I sondaggi sulle midterm 2026 al Senato indicano una mappa sulla carta favorevole ai repubblicani, ma il forte calo di consenso di Trump cambia lo scenario. Negli Stati in bilico il suo gradimento è nettamente negativo, rendendo più incerta la corsa a diversi seggi chiave

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ