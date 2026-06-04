Guerra Iran-Usa, quanto pesa il fronte libanese nel conflitto?

Il nuovo accordo per la tregua tra Israele e Libano di fatto non è operativo. Chi sono i gruppi al centro di questo fronte e quanto pesa nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, ne parliamo al Cube con Stefania Pinna e Liliana Faccioli Pintozzi
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