Iran, Macron: "Teheran colpevole, ma Parigi contro raid Usa e Israele"

Il presidente francese ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle, attualmente nel mar Baltico, farà rotta verso il Mar Mediterraneo. E ha ordinato anche il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro. Usa e Israele? Hanno agito "al di fuori del diritto internazionale"
La portaerei Charles de Gaulle, attualmente nel mar Baltico, farà rotta già da stasera verso il Mar Mediterraneo: lo ha annunciato in tv il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha anche ordinato il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro. Per Macron è dell’Iran la "responsabilità principale della situazione". Ma gli Stati Uniti e Israele hanno agito "al di fuori del diritto internazionale" (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE). "Molte cose sono ancora instabili", ha precisato il presidente, "ma la Francia resta una potenza che cerca di preservare la pace".
Macron: "Due basi francesi colpite, abbiamo abbattuto dei droni"
Macron, parlando ai francesi, ha anche spiegato che "bombardamenti limitati" hanno preso di mira due basi militari francesi "nelle prime ore" del conflitto. "Abbiamo accordi di difesa che ci legano con il Qatar, il Kuwait o gli Emirati Arabi. Siamo legati anche alla Giordania e ai nostri alleati curdi. Abbiamo abbattuto dei droni per legittima difesa", ha poi chiarito.
Approfondimento
Cosa intende fare l'Europa con la guerra in Iran?
"Operazione di terra di Israele in Libano sarebbe escalation"
Poi un passaggio anche su Israele e sulla prospettiva di un'operazione di terra in Libano: sarebbe "una rischiosa escalation ed un errore strategico", ha detto il presidente francese. Macron ha quindi invitato Israele a "rispettare il territorio libanese e la sua integrità": "La Francia - ha aggiunto - resta al fianco delle autorità libanesi nei loro coraggiosi sforzi per riprendere il controllo della propria sicurezza".
Approfondimento
Israele diffonde video di raid su Beirut
Ipa e SkyTG24
Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce
L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026