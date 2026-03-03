Iran, Macron: "Teheran colpevole, ma Parigi contro raid Usa e Israele"

Il presidente francese ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle, attualmente nel mar Baltico, farà rotta verso il Mar Mediterraneo. E ha ordinato anche il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro. Usa e Israele? Hanno agito "al di fuori del diritto internazionale" ascolta articolo

La portaerei Charles de Gaulle, attualmente nel mar Baltico, farà rotta già da stasera verso il Mar Mediterraneo: lo ha annunciato in tv il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha anche ordinato il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro. Per Macron è dell’Iran la "responsabilità principale della situazione". Ma gli Stati Uniti e Israele hanno agito "al di fuori del diritto internazionale" (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE). "Molte cose sono ancora instabili", ha precisato il presidente, "ma la Francia resta una potenza che cerca di preservare la pace".

Macron: "Due basi francesi colpite, abbiamo abbattuto dei droni" Macron, parlando ai francesi, ha anche spiegato che "bombardamenti limitati" hanno preso di mira due basi militari francesi "nelle prime ore" del conflitto. "Abbiamo accordi di difesa che ci legano con il Qatar, il Kuwait o gli Emirati Arabi. Siamo legati anche alla Giordania e ai nostri alleati curdi. Abbiamo abbattuto dei droni per legittima difesa", ha poi chiarito. Approfondimento Cosa intende fare l'Europa con la guerra in Iran?