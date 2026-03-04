Il governo britannico intende sondare l'opinione pubblica su come valuta il divieto dei social media ai minori di 16 anni. L'iniziativa arriva a distanza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'Online Safety Act, la legge adottata nel Regno Unito per migliorare la sicurezza online ascolta articolo

Sperimentazione sui social media nel Regno Unito. Il governo di Keir Starmer punta ad un provvedimento simile a quello adottato dall'Australia che vieta social media come Instagram, Snapchat, Youtybe e TikTok a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Ma prima di legiferare, il governo britannico vuole capire cosa funziona davvero, e lo farà coinvolgendo direttamente i ragazzi e le famiglie.

I test A breve partiranno test su centinaia di adolescenti per misurare concretamente l'impatto di restrizioni severe sull'uso dello smartphone. Nella prima fase saranno coinvolti 150 ragazzi tra i 13 e i 15 anni divisi in gruppi e sottoposti a condizioni diverse: divieto totale dei social media; limite di un'ora al giorno di utilizzo; coprifuoco digitale notturno. Per ciascun gruppo verranno monitorati sonno, umore e attività fisica. L'obiettivo è raccogliere prove reali sull'efficacia delle diverse misure, prima di tradurle in legge. La consultazione si concluderà fino al 26 maggio.