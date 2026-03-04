Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Regno Unito verso divieto dei social ai minori di 16 anni: test di 3 mesi

Mondo
©Getty

 Il governo britannico intende sondare l'opinione pubblica su come valuta il divieto  dei social media ai minori di 16 anni. L'iniziativa arriva a distanza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'Online Safety Act,  la legge adottata nel Regno Unito per migliorare la sicurezza online 

ascolta articolo

Sperimentazione sui social media nel Regno Unito. Il governo di Keir Starmer punta ad un provvedimento simile a quello adottato dall'Australia che vieta social media come Instagram, Snapchat, Youtybe e TikTok a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Ma prima di legiferare, il governo britannico vuole capire cosa funziona davvero, e lo farà coinvolgendo direttamente i ragazzi e le famiglie.

I test

A breve partiranno test su centinaia di adolescenti per misurare concretamente l'impatto di restrizioni severe sull'uso dello smartphone. Nella prima fase saranno coinvolti 150 ragazzi tra i 13 e i 15 anni divisi in gruppi e sottoposti a condizioni diverse: divieto totale dei social media; limite di un'ora al giorno di utilizzo; coprifuoco digitale notturno. Per ciascun gruppo verranno monitorati sonno, umore e attività fisica. L'obiettivo è raccogliere prove reali sull'efficacia delle diverse misure, prima di tradurle in legge. La consultazione si concluderà fino al 26 maggio. 

Approfondimento

Instagram, notifica a genitori se figli cercano parole come 'suicidio'

Gli altri Paesi

Ad aprire la strada è stata l’Australia che è diventata il primo Paese al mondo a introdurre il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. A febbraio, la Spagna ha dichiarato che intende seguire l’esempio. Anche l'Europa si è mossa: a febbraio l’Unione Europea ha intimato a TikTok di modificare il suo design che spinge allo scroll compulsivo.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Iran, figlio Khamenei eletto nuova Guida suprema. LIVE

live Mondo

In corso attacchi "su vasta scala" a Teheran. Ieri un raid ha preso di mira il palazzo dove era...

Nave gasiera russa esplode in Mediterraneo. Mosca: opera Kiev. LIVE

live Mondo

Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel...

Iran, Pedro Sanchez: la posizione della Spagna è "no alla guerra"

Mondo

La posizione della Spagna si riassume in poche parole: "no alla guerra". E' quanto ha detto il...

Telecamere del traffico hackerate e IA: così è stato ucciso Khamenei

Mondo

Secondo un report dettagliato del Financial Times, la pianificazione dell'operazione per...

Guerra Iran, quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo

Mondo

Mentre continua la guerra che sta infiammando il Medio-Oriente, l’Italia sembra pronta a fare la...

Mondo: I più letti