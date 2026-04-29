Intervenendo a una conferenza, Dimon ha affermato che "con l'andamento attuale, ci sarà una sorta di crisi obbligazionaria e poi dovremo affrontarla". Ha aggiunto, inoltre, di non temere l'eventuale gestione dell'emergenza ma "credo semplicemente che la maturità imponga di intervenire, piuttosto che lasciare che accada".

Le conseguenze di una crisi obbligazionaria

Una crisi sui titoli di Stato, ha spiegato, comporterebbe un'impennata dei rendimenti e un crollo della liquidità, costringendo le banche centrali a intervenire come acquirenti di ultima istanza. Dimon ha richiamato la recente crisi dei titoli di Stato britannici del 2022, quando la Bank of England fu costretta a intervenire per stabilizzare il mercato. Il numero uno di JPMorgan non ritiene che il credito privato, oggi a una cifra record di 1.700 miliardi di dollari, sia "sufficientemente elevato da rappresentare un rischio sistemico", ma ammette che "il rischio maggiore è che una recessione nel credito sia più grave del previsto". "Non abbiamo avuto una recessione del credito da così tanto tempo che, quando si verificherà, sarà peggiore di quanto si pensi", ha detto.