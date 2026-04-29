Via libera della Commissione Ue alla nona rata del Pnrr per l'Italia

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Pnrr, via libera della Commissione Ue alla nona rata per l'Italia: in arrivo 12,8 miliardi

Economia
©Ansa

Il vicepresidente esecutivo, Raffaele Fitto, rivendica riforme e investimenti che puntano su pubblica amministrazione, giustizia e sistema educativo. Con questa tranche, i fondi erogati salgono a 166 miliardi, l'85% del totale previsto

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Via libera della Commissione Ue alla nona rata del Pnrr dell'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Secondo il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, "le riforme e gli investimenti collegati sostengono cambiamenti importanti per cittadini e imprese: una pubblica amministrazione più efficiente, una giustizia più rapida e il rafforzamento del sistema educativo", ha sottolineato sui suoi account social. "Con questa tranche - ha ricordato - i fondi complessivamente erogati all'Italia raggiungono circa 166 miliardi di euro, pari all'85% delle risorse totali previste dal Piano".

I principali interventi della rata

"Tra le principali misure figurano il coinvolgimento di almeno 3 milioni di persone nelle politiche attive del lavoro, di cui oltre 600.000 già formate; la riduzione dell'arretrato nella giustizia amministrativa di oltre l'80%, con un significativo miglioramento dell'efficienza del sistema; il supporto educativo a 44.000 minori del mezzogiorno; il rinnovo della flotta dei Vigili del Fuoco con oltre 3.800 mezzi a basse emissioni; e la riqualificazione di 110 parchi e giardini storici", ha spiegato Fitto.

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