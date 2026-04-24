Scuola, tutte le novità per docenti e istituti nel decreto Pnrr

Introduzione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 20 aprile, la legge n.50 interviene in modo rilevante nell'attuazione del PNRR in diversi campi, introducendo un ampio pacchetto di misure che coinvolge scuola, formazione e Pubblica Amministrazione. Ecco quali sono le principali novità riguardanti docenti e istituti.