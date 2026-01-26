Giornata Internazionale dei LEGO, l'Italia in mattoncini a Gardaland

Il 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei LEGO, un’occasione per raccontare l’evoluzione di uno dei giochi più iconici di sempre, capace di attraversare generazioni, linguaggi e passioni. Per l’occasione a Gardaland va in scena l’Italia e alcuni dei suoi monumenti più celebri riprodotti in formato Lego
Nato in Danimarca nel 1932 dal danese LEg GOdt, “gioca bene”, LEGO è oggi un fenomeno culturale globale, fondato sui valori di creatività, immaginazione e condivisione, come dimostra anche la diffusione della community internazionale degli AFOL (Adult Fan of LEGO). In questo contesto, l’Italia ospita un’esperienza LEGO d’eccellenza unica in Europa: LEGOLAND Water Park Gardaland, un’area di 15.000 mq interamente dedicata al gioco e alla creatività, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.
L’esperienza inizia dalla Miniland, vero cuore narrativo del parco
Progettata per raccontare l’Italia e non presente in nessun altro LEGOLAND al mondo, la Miniland è una delle aree più iconiche e fotografate del parco: un viaggio lungo lo Stivale attraverso oltre 100 riproduzioni di città, monumenti e simboli del Bel Paese. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, passando per il Duomo di Milano e la più recente Milano Moderna con i suoi grattacieli, fino alla Torre di Pisa, alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e a Venezia con Piazza San Marco, il Campanile e la Basilica di San Marco, ogni modello è realizzato in scala 1:20. Per dare vita a questo racconto sono stati utilizzati 4,9 milioni di mattoncini LEGO, trasformati in centinaia di modelli animati da effetti e interazioni; lungo il percorso non mancano scene di quotidianità urbana che arricchiscono l’esperienza.
Zannoni: “Avere uno spazio come questo è motivo di orgoglio”
Alessandro Zannoni, direttore operativo Gardaland Park, ricorda: “LEGOLAND Water Park Gardaland, inaugurato nel 2021, si integra perfettamente con la realtà di Gardaland per valori e missione. Ci piace definirlo come il nostro angolo creativo, dove il gioco diventa esperienza e stimolo alla fantasia per tutte le età. Nell’estate scorsa, con l’apertura estesa a tutti, senza più limiti di età, abbiamo osservato un crescente interesse da parte degli adulti, che si uniscono a bambini, amici e famiglie nelle attività creative del parco”. E conclude: “Avere uno spazio come questo all’interno di Gardaland Resort rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio”.