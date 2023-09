Fabrizio Bentivoglio voce della serie audio dedicata Hawkeye

L'intervista al grande attore italiano che presta la sua splendida voce a Hawkeye, protagonista della seconda stagione della serie audible dedicata ai supereroi di casa Marvel. Il podcast sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Audible.it per un ascolto illimitato a partire dal 29 settembre

Dopo Starlord, nella nuova stagione della serie audio, il protagonista è Occhio di Falco (interpretato dalla splendida voce di Fabrizio Bentivoglio). Unico sopravvissuto degli Avengers, Occhio di Falco è ridotto ormai all’ombra dell’Eroe che è stato un tempo ed è ora un fenomeno da baraccone per il pubblico pagante di un circo. È un uomo distrutto, ma in lui c'è ancora il fuoco dell'Eroe ed è pronto a fare ciò che deve essere fatto: uccidere fino all'ultima persona responsabile della morte di coloro che amava di più.

Marvel’s Wastelanders: Hawkeyem a partire da venerdì 29 settembre, sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Audible.it per un ascolto illimitato.

Intervista a Fabrizio Bentivoglio

Conoscevi Occhio di Falco, il personaggio a cui presti la voce nella serie audio Marvel’s Wastelanders: Hawkeye?

Ti devo confessare che non lo conoscevo. Ho chiesto aiuto miei figli, sono dovuto andare chiedere al più piccolo chi fosse Occhio di Falco e lui mi ha redarguito e soprattutto mi ha obbligato a farlo, Mi ha detto che era uno dei suoi personaggi preferiti quindi non potevo esimermi…

Quindi diciamo che non sei proprio un cultore o un appassionato dell’universo dei Supereroi in generale?

Sinceramente no. La cosa che però mi ha più affascinato, attratto è proprio il fatto che era un supereroe vecchio, una sorta di anziano Buffalo Bill della situazione. Mi ha ricordato quel progetto che avevano Federico Fellini e Marcello Mastroianni di fare un attempato Tarzan, ma purtroppo non sono mai riusciti a realizzare il film

Peraltro, Hawkeye è anche uno dei pochi supereroi senza un superpotere

No infatti è umanissimo, ha addirittura una figlia che rappresenta la sua salvezza

Come ti sei approcciato a questa serie audio?

Diciamo che doppiare sulle immagini è ovviamente un'altra cosa. Qui hai una traccia sonora, tra l’altro in un'altra lingua che (con tutto il rispetto) è molto più monocorde della nostra; quindi, hai dei riferimenti più che altro di tempo. Quindi sono andato d’istinto direi

Quale superpotere ti piacerebbe avere?

L’invisibilità…

Occhio di Falco è da sempre ossessionato dall’idea della vendetta. Tu sei una persona vendicativa?

No. Trovo che non abbia senso la vendetta. Credo che non abbia ragione d’essere… ma è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, perché è qualcosa che può appropriarsi di noi nostro malgrado. Ha a che vedere, in una proiezione macro, con le guerre. Se vogliamo credere che la guerra debba finire ci dobbiamo anche convincerci che la vendetta in quanto tale è un’insensatezza, va abolita la vendetta, altrimenti non ne usciamo più

Le serie audio e i Podcast sono molto diffusi e popolari in questo momento, E come se le persone fossero stanche questi florilegio di immagini e quindi abbiamo voglia in di sentire una voce per poter immaginare una propria storia.

Lo comprendo. Ho fatto anche molti audiolibri, la parola detta in quanto tale mi piace, amo anche la forma melologo appoggiata alla musica. Ora sto, infatti lavorando su una lettura di “La Solitudine del satiro” di Ennio Flaiano e si tratta, appunto di un melologo. Il mio rapporto con la parola in quanto tale anche senza bisogno di nessuna immagine è di vecchia data

Ora che hai prestato la voce a Occhio di Falco, andresti a vedere un film di Supereroi?

No, secondo me ci sono delle cose che appartengono alla pagina stampata, talmente grafiche da funzionare solo sulla pagina. Non mi appassionano quei film che si ostinano a trasportare sul grande schermo un’opera che invece nasce come fumetto, striscia o graphic novel, Sfido chiunque a fare un lungometraggio tratto da Corto Maltese.

Ho amato moltissimo Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores (in onda sui canali di Sky Cinema)

È un film che riguarda la nostra storia (parlo di Gabriele e della mia). Insomma, è il settimo lungometraggio che facciamo insieme. Il primo è stati 35 anni fa. Te lo dico con questa sicumera perché abbiamo fatto il calcolo da poco. È la chiusura di un cerchio, anche se ci auguriamo tutti e due che la nostra collaborazione, prosegua. Quando Gabriele mi ha dato da leggere la sceneggiatura, il mio personaggio era genericamente indicato come ‘l’attore che interpreta Casanova. Leggendo lo script mi è venuto di dare un nome e cognome al mio personaggio. E quale nome migliore se non quello di Federico Lolli che è l’attore del film Turnè. Naturalmente questo è un super sottotesto. Insomma, l’attore di Casanova è Federico Lolli.