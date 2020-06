Turné, un triangolo fra amore, teatro e amicizia

6/16

Un altro dei momenti cult di Turné e quando a un provino per Il Giardino dei Ciliegi, Federico porta il testo di "Paint it Black "dei Rolling Stones: "Là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero/Niente colori, tutto dipinto in nero./Io volterò la testa fin quando arriva il nero./Là c'è una fila d'auto, e sono tutte nere, coi fiori, e con il mio amore, che non tornerà più."