Dua Lipa, il nuovo amore della popstar sarebbe Callum Turner

La popstar avrebbe trascorso gli ultimi giorni in compagnia dell'attore britannico. Secondo Page Six i due sarebbero pazzi l'uno dell'altra. Ecco cosa sappiamo sulla nuova fiamma della hitmaker

Il nuovo anno è iniziato in maniera romantica per Dua Lipa che, dopo aver chiuso la love story con Roman Gavras (il regista francese con cui aveva sfilato sul red carpet dell'ultimo Festival di Cannes), starebbe rivolgendo le sue attenzioni all'attore inglese Callum Turner.

Il condizionale è d'obbligo, visto che, al momento, le voci sulla presunta nuova relazione si basano sugli avvistamenti della cantante in compagnia del trentatreenne di Hammersmith, ora sulla cresta dell'onda grazie al suo ruolo in Masters of the Air.

Va oltre le supposizioni Page Six che, invece, ha confermato l'affair grazie alle rivelazioni esclusive di un insider che ha aggiunto dettagli sulla passione scoppiata tra i due artisti. Dua Lipa e Turner sarebbero “pazzi l'uno dell'altra”.

Dua Lipa avvistata con un uomo misterioso a Los Angeles Non ci sono dubbi per i media d'Oltreoceano: Dua Lipa sta uscendo con Callum Turner ed è presa a tal punto dall'attore britannico al punto di volerlo supportare nei suoi progetti, tra cui spicca lo show Masters of the Air, la cui prima stagione debutterà il 26 gennaio su Apple TV+ e che è stata presentata lo scorso 10 gennaio a Los Angeles.

La presenza di Dua Lipa in California, nel giorno dell'appuntamento promozionale dello show non è sfuggita agli osservatori e agli appassionati di gossip che hanno iniziato istantaneamente a far circolare sui social video in cui la popstar di Dance the Night, presente al party a Beverly Hills organizzato per celebrare la serie sulla Seconda Guerra Mondiale, abbraccia un uomo, che sembra Turner.

Le immagini mostrano la figura maschile di spalle e TMZ, che ha diffuso la clip in esclusiva, scommette che si tratti proprio dell'attore, il quale, interrogato all'uscita della festa, non ha detto una parola a proposito di Dua Lipa.

Mentre il gossip rimbalza sui social media, Page Six, per mezzo di una fonte anonima, ha confermato che i due si stanno davvero frequentando.

Callum Turner, chi è e dove lo vedremo La presunta relazione tra Dua Lipa e Callum Turner confermerebbe le notizie recenti sulla situazione sentimentale della popstar che, a inizio dicembre, era stata etichettata come nuovamente single dai tabloid inglesi che avevano dato per certa la fine della storia durata quasi un anno tra la cantante e Gavras.

Per il The Sun Dua Lipa, eccessivamente concentrata sulla sua carriera, non avrebbe dato spazio sufficiente al regista francese decidendo di interrompere la relazione prima che le cose diventassero spiacevoli.

Analoghe ragioni lavorative, legate alla sua carriera in ascesa, avrebbero condotto Callum Turner alla separazione con Vanessa Kirby, l'interprete della principessa Margaret in The Crown, nonché star di Mission: Impossible 7, cui l'attore è uscito tra il 2016 e il 2017.

Turner, già apparso nella saga di Animali fantastici e nella miniserie The Capture, è stato scelto in in uno dei ruoli principali nella nuova serie sull'aviazione britannica accanto a Austin Butler e Barry Koeghan. Tra i suoi progetti recenti c'è anche The Boys in the Boat, l'ultima pellicola firmata da George Clooney. approfondimento Masters of the Air, teaser della serie prodotta da Spielberg e Hanks