"Sicilia Express", cosa sappiamo sulla nuova serie di Ficarra e Picone

A quasi due anni dal successo di "Incastrati", il duo comico siciliano torna con una commedia fantasy di Natale. Dalla ricerca di lavoro al caro-voli, dal dissesto idrico al turismo sanitario: Ficarra e Picone affrontano in chiave ironica l'annoso divario tra Nord e Sud

Caro voli, sanità e un divario tra Nord e Sud azzerato come per magia. C'è tutto questo in Sicilia Express, la nuova miniserie firmata da Salvo Ficarra e Valentino Picone in uscita domani, 5 dicembre, su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A quasi due anni dallo "sbarco" sulla piattaforma streaming con la prima stagione di Incastrati, a cui ne è seguita una seconda rilasciata nel marzo 2024, il duo comico siciliano torna in scena con un racconto fantasy di Natale di cui sono anche coautori e registi.

LA TRAMA La storia ruota intorno alle vicende di Salvo e Valentino, due infermieri originari della Sicilia che lavorano fuorisede in una clinica privata di Milano e appena possono rientrano dalle rispettive famiglie. I loro viaggi sono però ostacolati dalle tariffe aeree proibitive e da un direttore dispotico, interpretato da Sergio Vastano. Durante un "blitz" prima di Natale, i due scoprono l'esistenza di un cassonetto magico in grado di teletrasportarli in un secondo dall'Isola alla metropoli lombarda e viceversa. Tramite il passaggio, i protagonisti sperano di risolvere tutti i loro problemi, ma non andrà così. IL CAST Ficarra e Picorre possono contare su un cast variegato. Oltre a Vastano, ne fanno parte Barbara Tabita e Katia Follesa che interpretano Maria Teresa e Claudia, mogli rispettivamente di Valentino e Salvo. Max Tortora veste i panni di un cinico Presidente del Consiglio mentre Jerry Calà quello di un ministro dell'Interno che - secondo i comici - "stupirà". Nel cast presenti anche Enrico Bertolino, Giorgio Tirabassi, Adelaide Massari e Angelo Tosto. Approfondimento Ficarra e Picone, sogno natalizio per chi è lontano da casa