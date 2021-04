Ficarra e Picone sbarcano su Netflix con la serie tv Incastrati

Primo ciak lunedì 26 aprile a Palermo per la nuova serie originale italiana Netflix scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità

Al via il primo ciak lunedì 26 aprile a Palermo per la nuova serie originale italiana Netflix Incastrati, scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi.

Ficarra e Picone, 5 curiosità sulla coppia di comici