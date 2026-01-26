The Paper, cast della serie con Sabrina Impacciatore da stasera su Sky

The Paper, il cast della serie tv con Sabrina Impacciatore da stasera su Sky. FOTO
Il mokumentary targato Universal Television, ambientato nell'universo della serie cult dello show con Steve Carell, indaga la quotidianità di un giornale locale nel Midwest sull'orlo della chiusura raccontando il lavoro e le dinamiche tra i colleghi con humor ed irriverenza. Impacciatore è interprete di un nuovo personaggio irresistibile: la caporedattrice Esmeralda Grand. Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 26 gennaio.