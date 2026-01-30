Sabrina Carpenter, testo e significato del brano When Did You Get Hot?

È da così tanto tempo

intatto,

arido,

nemmeno una pianta riesce a crescere.

Era ora

che tornassi

in sella, di nuovo al rodeo.

Ora sono alla convention delle nuove promesse,

i miei amici vanno verso i tuoi amici.

Hanno detto: «Sabrina, non conosci Devin?»

E io tipo:

eh?

Quando sei diventato così attraente?

All’improvviso potrei guardarti dalla testa ai piedi tutto il giorno.

Quando sei diventato così attraente?

Credo che me lo ricorderei se avessi avuto quella faccia.

Ho fatto un doppio sguardo,

un triplo sguardo.

Portami a giocare a Twister nudi a casa tua.

Baby, baby, mmm,

la trama si infittisce.

Quando sei diventato così attraente?

Congratulazioni per i tuoi nuovi miglioramenti,

scommetto che la tua asta luminosa è più grande di quella di Zeus.

Ehi, aspetta:

riesci a sollevare la mia macchina con una mano?

Eri un bambino brutto, ma ora sei un uomo sexy!

Scusa se non avevo colto la visione,

grazie al cielo

la versione migliore di te è emersa.

Arriva un gran riff,

ho bisogno di un attimo.

(Aspetta, ho bisogno di un attimo)

Ehm… ok,

ci siamo.

Quando sei diventato così attraente?

All’improvviso potrei guardarti dalla testa ai piedi tutto il giorno.

Quando sei diventato così attraente?

Credo che me lo ricorderei se avessi avuto quella faccia.

Ho fatto un doppio sguardo,

un triplo sguardo.

Portami a giocare a Twister nudi a casa tua.

Baby, baby, mmm,

la trama si infittisce.

Quando sei diventato così attraente?

Quando sei diventato…

Quando sei diventato…

Quando sei diventato…

Quando sei diventato così attraente?

Quando sei diventato…

Quando sei diventato…

Quando sei diventato…

Quando sei diventato così attraente?