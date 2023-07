8/30 ©IPA/Fotogramma

Sangiovanni, Ludovica Martino e Carlo Verdone sono stati ospiti di Giffoni per la presentazione della seconda stagione di Vita da Carlo in streming a partire da settembre. I due più giovani restano fedeli al loro stile che riflette le tendenze di questa stagione. In shorts e camicia oversize e con la cravatta il cantautore di Vicenza, In completo denim Etro l'attrice di Skam Italia



Vita da Carlo 2, la data di uscita della serie tv con Carlo Verdone