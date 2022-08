Tiësto, pubblicato l'official visualizer di Hot In It con Charli XCX

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Hot In It è il titolo della collaborazione del DJ olandese con la stella della musica britannica, stiamo ovviamente parlando di Tiësto e Charli XCX. Nelle scorse ore la voce di Used To Know Me ha publicato il video dell’officiai visualizer ottenendo immediatamente decine di migliaia di visualizzazioni.