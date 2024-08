I Fontaines D.C pubblicano "Romance", il quarto album

Un nuovo album, il quarto. Non quello della consacrazione, ma della conferma. E dell’esplorazione, di musiche e mondi apparentemente lontani, ma mai così importanti per la crescita di questa straordinaria band. I Fontaines DC pubblicano "Romance", album scritto in quattro settimane e registrato in Francia con il producer James Ford: undici tracce in cui gli alfieri del Rinascimento del rock parlano anche di romanticismo. A modo loro. Parola di Carlos O' Connell e Conor Curley, che abbiamo incontrato

Incontriamo Carlos O' Connell e Conor Curley in due diversi momenti: il primo durante un breve tour promozionale in Italia, il secondo a La Prima Estate, a poche ore dal concerto dei Fontaines D.C. al festival, in cui la band irlandese ha suonato in anteprima alcuni brani di Romance. Carlos e Conor sono molto diversi tra loro, ma perfettamente complementari. E questa è una delle tante caratteristiche che rende unico un gruppo come i Fontaines D.C. che, proprio con il quarto album Romance, avrà sicuramente modo di farsi conoscere (ed amare) da tutti. Ma proprio tutti. Che fossero bravi, già si sapeva. Ma con il quarto disco si sono superati, e non solo su testi e musiche, ma soprattutto nell’esplorare sfumature apparentemente lontane dal loro mondo. Il risultato? Perfetto. Come del resto la loro identità di musicisti che, disco dopo disco, si fa sempre più chiara e definita. Ma c’è un segreto che rende i Fontaines così uniti e così diversi, tra loro, allo stesso tempo? È questa la forza della band?

Uniti nelle diversità "Come band, credo sia molto importante continuare a crescere anche individualmente. La bellezza di un gruppo agli inizi è proprio questa: alcuni musicisti si mettono insieme, con passioni e influenze differenti. Più si trascorre del tempo, più si smussano gli angoli di ciascuno e si diventa, appunto, un'unica entità. Se si riesce a mantenere la stessa voglia di fare musica degli inizi, unendo tutto questo alle proprie diversità, non ci saranno mai album noiosi. Non ti ripeterai mai. Ed è quello che è successo con Romance: prima di dedicarci alla scrittura dei brani, ognuno di noi ha fatto altro. Io ho avuto una bambina, Grian è stato per un po' a Los Angeles, Deegan si è trasferito a Parigi. Ed ora eccoci qui: un nuovo album, più forti di prima" ci racconta Carlos. Ne parliamo a La Prima Estate anche con Conor, appena un paio di mesi dopo, e su questo ci dice: "Carlos è la persona perfetta a cui fare una domanda come questa! Essere parte di una band significa unire tante idee diverse per affrontare un nuovo progetto, insieme. Tutti mettono qualcosa: uniamo la nostra amicizia alla musica, che poi si trasforma e diventa realtà". Il romanticismo per i Fontaines D.C. E c'è ancora del tempo da dedicare al romanticismo, anche nella vostra musica? Conor non ha dubbi: "Romanticismo è la parola! Penso che esplorare come un sostantivo come questo venga usato così tanto sia fondamentale. Per questo album, avevamo il titolo definitivo senza aver prima terminato i brani. Mi piace pensare che noi tutti della band siamo delle lenti attraverso le quali, oggi, poter vedere e capire da cosa siamo stati influenzati nella creazione del disco. E il romanticismo è sicuramente uno dei tanti luoghi da cui siamo partiti". E i Fontaines D.C. come definiscono il loro Romance? "Il romanticismo per noi è delusione ed amore, è l'unione di suoni orchestrali diversi tra loro, è un insieme di tante sfumature che abbiamo inserito in questo album" aggiunge Curley.