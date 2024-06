Romance, il nuovo album in arrivo il 23 agosto. Ma anche il romanticismo in tutte le sue sfaccettature, al centro del processo creativo dei brani che compongono il disco. Abbiamo incontrato Conor Curley, chitarra dei Fontaines D.C., in occasione della data numero uno in Italia, al Festival La Prima Estate, in cui hanno presentato in anteprima alcune canzoni tratte proprio da Romance. Ecco la nostra intervista

Il Romanticismo, Romance, secondo i Fontaines D.C: ne abbiamo parlato con Conor Curley, musicista della band, che ci ha raccontato il nuovo album, in arrivo il 23 agosto e di cui il gruppo a La Prima Estate, ha presentato alcuni brani in anteprima.

Le date in Italia, e l'anteprima di Romance

Conor, il concerto a La Prima Estate è la prima delle due date italiane: dopo il Lido di Camaiore sarete a Roma, per poi tornare in Italia a novembre: come state?

Sì, siamo entusiasti all’idea di suonare qui: credo l’Italia sia uno di quei paesi in qui non abbiamo la possibilità di suonare tanto quanto vorremmo, quindi ogni volta c’è qualcosa di nuovo da esplorare.

Suonate dal vivo alcuni brani di Romance, il vostro nuovo album, che uscirà il 23 agosto. Starbuster è una canzone incredibile: piuttosto forte al primo ascolto, ma poi mi sono immaginata in un club a ballarla, e l’effetto cambia subito. È stato intenzionale?

Non credo ci sia un’intenzione di base, ma credo la volontà sia sempre stata di far ascoltare questo brano da tutti, il più possibile. E poi suonarla live, per vedere la gente saltare l’uno sopra l’altro, come accade spesso durante i nostri concerti, ad ogni brano.

Favorite e i frammenti d'infanzia

Il nuovo singolo è Favorite: raccontaci di più del brano e del video, che vede frammenti dell’infanzia di ciascuno di voi…

Questa canzone è una delle prime che abbiamo scritto, e sapevamo sarebbe stata inserita nel nuovo album: è il frutto della collaborazione tra di noi. Siamo felici e nostalgici di portarla dal vivo, proprio perché è un progetto di tutti, e l’idea del video è stata sin da subito proprio questa: raccontarci come band, da piccoli. Abbiamo chiesto ai nostri familiari di mandarci immagini delle videocassette del passato, e ci siamo resi conto che sì: siamo nati in un periodo in cui non c’erano i cellulari! Da qui abbiamo unito le nostre storie, e allo stesso tempo abbiamo vissuto un bellissimo momento della nostra storia passata.