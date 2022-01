Luca Calvani è la new entry della nuova edizione di “Cortesie per gli ospiti”. L’attore, appassionato di decorazione di interni, sostituisce in giuria Diego Thomas e affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere, e Roberto Valbuzzi, chef. Ripercorriamo la carriera di Luca Calvani in queste immagini