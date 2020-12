Pino Daniele, "Sara non piangere" disco d'oro: la dedica della figlia

Disco d’oro per la canzone di Pino Daniele dedicata alla figlia Sara che su Instagram ha voluto dedicare una frase al suo papà

A 19 anni dall’uscita, “Sara non piangere”, canzone del grande Pino Daniele (FOTO), ha conquistato il disco d’oro. Il brano è dedicato alla figlia Sara che ha annunciato sui social la certificazione raggiunta. Un grande traguardo che ha spinto la ragazza a pubblicare una dedica e un ringraziamento scrivendo direttamente al papà. “Grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più” queste le parole che Sara Daniele ha condiviso su Instagram. Tantissimi gli artisti che hanno apprezzato il post e celebrato l’ennesimo riconoscimento raggiunto da Pino Daniele. “Sara non piangere” è presente come quarta traccia di “Medina” diciassettesimo album in studio di Pino Daniele, pubblicato nel 2001. Oltre 300 mila le copie vendute e decimo disco più venduto dell'anno, dall’album sono stati estratti i singoli "Sara", "Mareluna" e "Tempo di cambiare".

I ricordi di Sara Daniele Sono tante le foto che Sara Daniele pubblica su Instagram per ricordare il padre. A fine ottobre aveva pubblicato uno scatto del 2012 che ritrae Pino Daniele con il figlio Francesco, fratello di Sara. I due sono in spiaggia sdraiati sul lettino e abbracciati all’ombra. Un’immagine dolcissima che Sara Daniele ha voluto condividere con gli oltre 300 mila follower che la seguono.

A luglio invece aveva pubblicato un’altra foto del padre Pino Daniele in un altro momento familiare mentre scherza e ride con la figlia. “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “siete proprio belli insieme, vi devo immortalare”. Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile e infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”, le parole di Sara Daniele.