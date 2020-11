Pino Daniele, il 27 novembre la ristampa di "Nero a metà"

A 40 anni dall’uscita, ritorna “Nero a metà”, album cult di Pino Daniele (FOTO). Un disco fondamentale per la sua carriera dove raggiunse la piena maturità artistica dopo i successi di “Napule è” e “Je so’ pazz’”. Il 27 novembre sarà disponibile la ristampa dell’album in edizione limitata ed espansa con le registrazioni inedite di cinque canzoni: "Quanno chiove", "I say i' sto ccà", "Napule è", "Alleria" e "A me me piace 'o blues" riprese dal vivo in presa diretta il 30 aprile 1980 al Teatro Massimo di Pescara. I brani presenti invece nella prima edizione del lavoro vennero registrati tra lo Stone Castle Studios di Carimate e i Trafalgar Studios di Roma con l'accompagnamento di una band composta da Gigi de Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria), Ernesto Vitolo (tastiere) e James Senese (sax tenore). La riedizione di "Nero a metà" è disponibile in doppio vinile trasparente da 180 grammi e doppio CD: in entrambi i formati sarà incluso un poster. La pubblicazione è stata ideata con la collaborazione di Pino Daniele Trust Onlus, l'ente controllato dai familiari dell'artista.