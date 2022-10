Il 5 ottobre 1962 usciva "Love Me Do", il primo successo dei Beatles

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Ormai ci siamo abituati a vedere fior di accademici intenti ad analizzare i Beatles. Il primo però ad approcciarsi ai Fab Four attraverso un vero e proprio studio fu il musicologo Wilfried Mellors, il quale dedicò all’opera della band di Liverpool tutte le sue prime ricerche. Mellors era genuinamente interessato ai Beatles ma non per questo dipinse ai tempi tutti i brani del gruppo come capolavori. In particolare si ricorda quando disse sul primo singolo di John Lennon e soci, Love Me Do, da lui ritenuto un brano pieno di parole “vacue seppur vitalmente asseverative”.

Il parere dello studioso, che sostanzialmente considerava il brano uscito il 5 ottobre 1962 poco più di una buona “canzonetta”, era stato in realtà condiviso a lungo da molti ascoltatori con grande dispiacere in primis di Paul McCartney. Il cantante era particolarmente legato a quel pezzo, non solo perché era il primo che avesse mai scritto. McCartney considerava Love Me Do un manifesto delle idee dei Beatles, tanto da difenderla ancora a un lustro di distanza dall’uscita, quando la band era già all’apice del successo: “Love Me Do è il nostro più grande messaggio filosofico. La sua verità sta nell’essere incredibilmente semplice”, spiegò Macca. Oggi quella richiesta d’amore così esplicita compie sessant’anni e, a prescindere dai gusti personali, rappresenta l’inizio di un percorso che avrebbe cambiato la storia della musica.