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Haute Couture, Armani Privé apre le porte del Boudoir. La sfilata Autunno-Inverno 2026/27

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©Getty

La seconda collezione di Silvana Armani a Parigi è un racconto che mette in scena l'atto privato del vestirsi, un'azione che rivela consapevolezza e intenzione di sedurre in maniera raffinata e libera. Dai look coi pantaloni agli abiti da sera, la palette notturna svela cromie inedite e accattivanti, dal marrone pastoso al grigio ombra. In prima fila le star indossano la camicia da smoking, come la stilista italiana

A cura di Vittoria Romagnuolo

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