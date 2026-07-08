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Silvana Armani, che ha scelto il completo in stile smoking come sua divisa per le uscite in passerella a Parigi, ha raccontato la collezione parlando di una moda "che lasci un ricordo in chi guarda", tornando a quel farsi ricordare che per suo zio Giorgio era la vera chiave dell'eleganza. Nell'epoca in cui le immagini e gli abiti scorrono velocemente, la stilista invita le donne a riappropriarsi della lentezza dell'atto del vestirsi e, soprattutto, della scelta degli abiti con cui si costruisce la propria identità.

Moda, la doppia sfilata di Armani (Uomo e Cruise Donna) alla Milano Fashion Week. FOTO