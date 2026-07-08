Haute Couture, Armani Privé apre le porte del Boudoir. La sfilata Autunno-Inverno 2026/27
La seconda collezione di Silvana Armani a Parigi è un racconto che mette in scena l'atto privato del vestirsi, un'azione che rivela consapevolezza e intenzione di sedurre in maniera raffinata e libera. Dai look coi pantaloni agli abiti da sera, la palette notturna svela cromie inedite e accattivanti, dal marrone pastoso al grigio ombra. In prima fila le star indossano la camicia da smoking, come la stilista italiana
A cura di Vittoria Romagnuolo