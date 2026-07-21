Nozze Damiano David e Dove Cameron, affisse le pubblicazioni a Roma

Conto alla rovescia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron . Le pubblicazioni del frontman dei Måneskin , 27 anni, e dell’attrice statunitense, 30 anni, sono state infatti affisse il 15 luglio presso il Comune di Roma , la città natale del futuro sposo. Il 3 gennaio 2026, proprio lui aveva annunciato su Instagram il fidanzamento ufficiale con una foto che ritraeva entrambi, vicini, mentre lei mostrava felice un vistoso anello di diamanti. “Sarà un anno bellissimo”, aveva scritto il cantante. Da allora, però, la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sui dettagli delle nozze, salvo un’indiscrezione sulla location della cerimonia rivelata a Entertainment Tonight dall’attrice stessa: l’Italia. “Per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale”, aveva detto all’epoca. Nonostante alla fine di aprile i due siano stati poi avvistati a Taormina, in Sicilia , ora la rivista Vanity Fair avrebbe invece collocato le future nozze in Toscana alla fine di settembre . Per adesso, i diretti interessati non hanno né smentito, né confermato le voci.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Damiano David e Dove Cameron si sono conosciuti nel 2022, quando si sono incontrati sul palco degli MTV Video Music Awards. Dopo l’inizio della loro storia d’amore, nell’ottobre 2025 il frontman dei Måneskin aveva fatto la proposta di matrimonio all’attrice, che aveva condiviso il romantico momento durante un’intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Stavamo facendo le valigie e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene. Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta”, aveva detto. “Ci sono vestiti sparsi ovunque e io indosso una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia. Sto correndo in giro per casa come una trottola, sono in corridoio e lui fa quella faccia da fidanzato che dice: “Amo questa piccola creatura sciocca che fa parte della mia vita””. Lì, lei aveva intuito subito le intenzioni di lui. “È stato esattamente come se avessi dimenticato come si vive per un minuto”, aveva proseguito. “Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono andata in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano”. Poi, la dichiarazione del compagno: “So che alcune ragazze vogliono petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Volevo farlo qui, a casa nostra, perché voglio lavare i piatti, fare il bucato, cucinare con te. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che scelgo. E spero che tu scelga la stessa. Mi vuoi sposare?”. Pochi giorni prima, per celebrare il loro secondo anniversario insieme, Cameron aveva condiviso su Instagram una dedica per lui: “I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco”. Ora il loro amore sta per essere coronato dall’attesissimo sì, in presenza dei parenti e degli amici più cari, che tifano per la loro felicità.