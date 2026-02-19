56 giorni, trama e cast della serie tv Prime Video con Dove Cameron

La trasposizione televisiva del romanzo di Catherine Ryan Howard è stata curata dalle sviluppatrici e sceneggiatrici Lisa Zwerling e Karyn Usher. Zwerling ha già lavorato a produzioni come ER e FlashForward, mentre Usher è nota per Prison Break e One Tree Hill.

Le due autrici hanno modificato l’ambientazione originale, spostando la vicenda da Dublino a Boston. Le riprese della serie 56 giorni si sono svolte in larga parte a Montreal. Inoltre, sono stati eliminati tutti i riferimenti al Covid 19 e ai lockdown della pandemia, che nel romanzo rappresentavano il pretesto narrativo per la convivenza forzata dei protagonisti. Nella versione televisiva, questo elemento scompare, lasciando spazio a una dinamica differente.

