Festival di Sanremo 2027, Fiorello annuncia il ritorno dei Måneskin sul palcoMusica
Dopo mesi di indiscrezioni e di smentite, lo showman ha lanciato la bomba nel programma radiofonico La Pennicanza. La notizia arriverebbe direttamente da Ethan Torchio, il batterista della band
I Måneskin potrebbero tornare insieme sul palco del Festival di Sanremo 2027. Dopo mesi di indiscrezioni e di smentite, Fiorello ha lanciato la bomba nella puntata del programma radiofonico La Pennicanza andata in onda lunedì 11 maggio. Lo showman e conduttore ha raccontato di aver incontrato il batterista della band, Ethan Torchio, domenica 10 maggio agli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, e di aver ricevuto la notizia direttamente da lui. Il gruppo romano, formato anche da Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, aveva conquistato il Teatro Ariston nel 2021 nella categoria Big con il brano Zitti e buoni e nello stesso anno aveva proseguito sulla scia del successo con la vittoria dell’Eurovision Song Contest. I Måneskin avevano poi spiccato il volo anche al di là dei confini nazionali, dall'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas ai tour internazionali che avevano visto tra il pubblico anche Angelina Jolie e la figlia Shiloh Nouvel. Pur non avendo mai annunciato ufficialmente uno scioglimento, nel 2024, dopo l’ultimo concerto insieme a Parigi, la band aveva sospeso le attività comuni per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti. In particolare, nel 2025 Damiano David, che nel 2026 dovrebbe sposare l’attrice statunitense Dove Cameron, ha pubblicato l’album Funny Little Fears, che include il singolo Born With a Broken Heart. In ogni caso, anche dopo la pausa, i membri del gruppo si sono incontrati per il compleanno di Victoria o per un concerto dello stesso Damiano. “La nostra vita è stata caratterizzata da opportunità che si presentavano, e da noi che cercavamo di coglierle tutte perché avevamo 18-20 anni, pieni di energia e di entusiasmo”, aveva raccontato Damiano David in un’intervista al New Musica Express nel 2025. “Non mi pento di nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, e di lasciare che fosse come un gioco”.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
Anche un’altra ragione, stavolta di natura finanziaria, potrebbe spingere i Måneskin alla presunta reunion al Festival di Sanremo 2027, che vedrà nel ruolo di direttore artistico Stefano De Martino. Nel 2023, infatti, la Måneskin Empire Srl, la società che dirige i diritti musicali del gruppo e che è amministrata da Alessandro De Angelis, il padre della bassista Victoria De Angelis, aveva registrato un fatturato da record da 18,6 milioni di euro e un utile netto di oltre 1,4 milioni. Nel 2024, invece, gli incassi erano crollati a 8,5 milioni di euro (con una perdita secca di oltre 10 milioni di euro), l’utile netto si era ridotto a 423.507 euro (circa un terzo rispetto all’anno precedente) e la liquidità disponibile era calata da 8,3 milioni di euro a 2. “Nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo”, aveva spiegato Alessandro De Angelis nella relazione di bilancio.
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