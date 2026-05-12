Festival di Sanremo 2027, Fiorello annuncia il ritorno dei Måneskin

I Måneskin potrebbero tornare insieme sul palco del Festival di Sanremo 2027. Dopo mesi di indiscrezioni e di smentite, Fiorello ha lanciato la bomba nella puntata del programma radiofonico La Pennicanza andata in onda lunedì 11 maggio. Lo showman e conduttore ha raccontato di aver incontrato il batterista della band, Ethan Torchio, domenica 10 maggio agli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, e di aver ricevuto la notizia direttamente da lui. Il gruppo romano, formato anche da Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, aveva conquistato il Teatro Ariston nel 2021 nella categoria Big con il brano Zitti e buoni e nello stesso anno aveva proseguito sulla scia del successo con la vittoria dell’Eurovision Song Contest. I Måneskin avevano poi spiccato il volo anche al di là dei confini nazionali, dall'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas ai tour internazionali che avevano visto tra il pubblico anche Angelina Jolie e la figlia Shiloh Nouvel. Pur non avendo mai annunciato ufficialmente uno scioglimento, nel 2024, dopo l’ultimo concerto insieme a Parigi, la band aveva sospeso le attività comuni per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti. In particolare, nel 2025 Damiano David, che nel 2026 dovrebbe sposare l’attrice statunitense Dove Cameron, ha pubblicato l’album Funny Little Fears, che include il singolo Born With a Broken Heart. In ogni caso, anche dopo la pausa, i membri del gruppo si sono incontrati per il compleanno di Victoria o per un concerto dello stesso Damiano. “La nostra vita è stata caratterizzata da opportunità che si presentavano, e da noi che cercavamo di coglierle tutte perché avevamo 18-20 anni, pieni di energia e di entusiasmo”, aveva raccontato Damiano David in un’intervista al New Musica Express nel 2025. “Non mi pento di nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, e di lasciare che fosse come un gioco”.