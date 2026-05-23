Inamorarsi e altre pessime idee, una clip esclusiva del film

Una vendetta sentimentale destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più complicato. Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri con Lino Guanciale, Andrea Delogu e Ilenia Pastorelli. Il film arriverà nelle sale il 28 maggio distribuito da 01 Distribution.

ra strategie amorose, gelosie e sentimenti fuori controllo arriva Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri che Sky TG24 presenta con una clip esclusiva.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 maggio distribuito da 01 Distribution e promette di giocare con i codici della rom-com classica, trasformando un piano di vendetta sentimentale in un percorso imprevedibile dove nessuno riesce davvero a controllare le proprie emozioni.

La trama: una trappola amorosa pronta a esplodere

Protagonista della storia è Lino, interpretato da Lino Guanciale, un avvocato di successo che precipita in una crisi personale quando la moglie Grazia, interpretata da Grazia Schiavo, decide di lasciarlo per uno chef affascinante e apparentemente irresistibile: Paolo, interpretato da Davide Devenuto.

Ferito nell’orgoglio, Lino decide di orchestrare una vendetta sofisticata: dimostrare che Paolo sia un seduttore incapace di restare fedele. Per farlo coinvolge Sofia, interpretata da Andrea Delogu, una donna bellissima alle prese con problemi legali legati al suo ex fidanzato.

L’accordo è semplice: lui le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Naturalmente le cose andranno molto diversamente dal previsto.

Ilenia Pastorelli e Claudio Colica tra ironia e caos

Ad accompagnare i protagonisti ci sono anche gli amici eccentrici che finiscono per complicare ulteriormente la situazione: Tommy, interpretato da Claudio Colica, e Matilde, interpretata da Ilenia Pastorelli.

Tra equivoci, rivalità e attrazioni inattese, la commedia costruisce un meccanismo sentimentale in cui i personaggi cercano di manipolare l’amore salvo poi esserne travolti.

Simone Aleandri alla sua prima commedia romantica

Dopo un percorso legato soprattutto al documentario d’autore, Simone Aleandri affronta qui la sua prima commedia romantica.

Il regista ha firmato negli anni lavori come Antonio+Silvana=2, presentato alla Festa del Cinema di Roma e all’IDFA di Amsterdam, oltre a documentari come Viva Sarajevo, Tre volte Gerusalemme e Polvere. Nel 2022 aveva esordito nel cinema di finzione con La notte più lunga dell’anno.

Con Innamorarsi e altre pessime idee sceglie invece il tono della commedia sentimentale, mantenendo però al centro del racconto i personaggi e le loro fragilità emotive.

Produzione e uscita

Il film è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema.

La sceneggiatura è firmata da Alessandra Martellini e Ciro Zecca. La fotografia è di Gianni Chiarini, il montaggio di Lorenzo Campera e le musiche di Matteo Buzzanca.