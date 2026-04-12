Il silenzio degli innocenti torna al cinema dopo 35 anni

C'è una differenza fondamentale tra Hannibal Lecter e tutti i mostri che lo hanno preceduto nella storia del cinema. Frankenstein era goffo. Dracula aveva le zanne. Michael Myers portava una maschera da William Shatner. Lecter, invece, prima di finire in cella indossava camice inasmide e cravatte di seta, aveva le unghie curate, conosceva a memoria le sonate di Bach e ti chiudeva con una battuta ad effetto prima ancora che tu avessi finito la tua. Era, in altre parole, l'uomo più elegante nella stanza. Qualunque stanza.

Ma attenzione: nel film non lo vediamo mai in abito. Quella raffinatezza è solo evocata, è un ricordo che aleggia. In Il silenzio degli innocenti Lecter è sempre e soltanto in divisa carceraria, tuta bianca da detenuto, e — nelle scene più iconiche — imbrigliato nella muserola di contenzione che è diventata uno dei simboli più riconoscibili del cinema di tutti i tempi. Un'immagine paradossale: il massimo della raffinatezza intellettuale ridotto alla condizione più primordiale, il predatore messo in gabbia. La muserola, realizzata da Ed Cubberly — artigiano del New Jersey che di solito produceva maschere per i portieri della NHL — trasforma Hopkins in qualcosa che non è umano né animale. È un'altra categoria. C'è qualcosa di profondamente giusto in questo: lo stesso materiale che protegge dal disco di gomma di un hockey su ghiaccio ora trattiene il dottor Lecter.

L'unica volta in cui lo vediamo in abito civile è negli ultimi secondi del film, e è una scena che vale il prezzo del biglietto da sola. Siamo alle Bahamas — o qualcosa di simile, un paradiso tropicale anonimo e abbagliante. Lecter è libero, sfuggito a tutto e a tutti, ed è finalmente se stesso: abito color sabbia, probabilmente di lino, cappello a tesa larga, occhiali da sole. Elegantìssimo. Chiama Clarice al telefono per congratularsi della sua laurea all'Accademia dell'FBI, e prima di riattaccare le dice, con quella voce piana e letale: «Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena.» Poi chiude la comunicazione e segue il dottor Chilton — il suo aguzzino nel manicomio — tra la folla. Il cerchio si chiude. L'eleganza torna. E con essa, l'orrore più raffinato del cinema.