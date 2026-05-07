Dracula di Radu Jude non ha il castello, non ha il mantello, non ha Gary Oldman. Ha Marx, un dildo animato dall’IA e Vlad l’Impalatore che fa il CEO di una software house. Nient’altro gli assomiglia.

Quasi tre ore — 169 minuti per la precisione — di anarchia visiva, satira politica, volgarità programmatica e furia intellettuale confezionate in un collage che il regista rumeno ha costruito pezzo per pezzo come un moderno Frankenstein del cinema. Lo stesso narratore del film lo ammette: avrebbe potuto chiamarlo proprio così, Frankenstein, perché è composto di tante parti. Frammenti di generi, epoche, registri e ossessioni che si fondono in qualcosa di inclassificabile e al tempo stesso perfettamente coerente con la poetica del cineasta di Bucarest.

Presentato in concorso al Festival di Locarno del 2025 — dove Jude è di casa da anni — e poi al Torino Film Festival, il film arriva infine nelle sale italiane dal 7 maggio con Cat People ed EXA grazie a I Wonder, e già questa traiettoria racconta qualcosa: Dracula è un'opera che ha bisogno di tempo per trovare il suo pubblico, come i migliori film di un autore che non ha mai cercato la via del consenso facile. Per questo è importante, oltre che un piacere, andare a vederloe gustarlo in sala