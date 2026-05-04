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Cinema

Dracula al cinema: da Bela Lugosi a Coppola, fino a Radu Jude

Paolo Nizza

Paolo Nizza

 Il 7 maggio arriva nelle sale il Dracula di Radu Jude, girato con l’iPhone in Transilvania. L’occasione per ripercorrere 100 anni di vampiri al cinema: da Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau a Dracula di Tod Browning con Bela Lugosi, dall’horror Hammer con Christopher Lee al Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola con Gary Oldman. Fino ai vampiri contemporanei: perché Dracula non muore mai e continua a reinventarsi nel cinema di oggi

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