2/11 ©Webphoto

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, figura centrale del film. Il suo personaggio è forte, determinato e carismatico. Guida il gruppo protagonista in questa nuova avventura giurassica. Scarlett Johansson è un’attrice e cantante statunitense, nata a New York il 22 novembre 1984, che ha esordito nel cinema da bambina nel 1994. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per ruoli in film come Lost in Translation, Storia di un matrimonio e per aver interpretato la Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe

Sky Cinema Jurassic World, arriva un canale dedicato alla saga