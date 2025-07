Esce al cinema Jurassic World - La rinascita, cosa sapere

Il 2 luglio arriva sul grande schermo il film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey che, tra i protagonisti, vede un nuovo terrificante dinosauro, il Distortus Rex. Dal cast alle curiosità, ecco cosa si sa sulla pellicola

Il giorno del ritorno dei dinosauri è arrivato. L’appuntamento è dal 2 luglio al cinema con Jurassic World - La rinascita, l’ultimo film della saga che ha preso il via nel lontano 1993 (con Steven Spielberg e il suo indimenticabile Jurassic Park, basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton). Il soft reboot è diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Tra i protagonisti c'è anche un nuovo e inquietantissimo dinosauro, il Distortus Rex, anche detto D-Rex. Ecco cosa sapere sul nuovo film della serie Jurassic Park.

La trama del film Jurassic World - La rinascita (Jurassic World Rebirth) è il sequel di Jurassic World - Il dominio ed è il settimo capitolo della saga creata da Steven Spieberg. La trama è ambientata nel 2027, cinque anni dopo il precedente capitolo. L'ambiente della Terra si è rivelato in gran parte inospitale per i dinosauri e le creature sopravvissute si rifugiano ora in luoghi remoti e tropicali, simili agli habitat in cui un tempo prosperavano. Zora Bennett, un'agente sotto copertura, viene reclutata da un'azienda farmaceutica per collaborare con il paleontologo Dott. Henry Loomis e il capo squadra Duncan Kincaid in una missione top-secret. Il loro obiettivo è infiltrarsi in un'isola proibita, un tempo sede della struttura di ricerca originale di Jurassic Park, per localizzare le tre più grandi specie preistoriche della terra, del mare e del cielo. Il DNA di queste creature custodisce la chiave per un farmaco rivoluzionario, capace di salvare innumerevoli vite umane.

Il cast del film Protagonista è Scarlett Johansson nei panni di Zora Bennett, affiancata da Jonathan Bailey che interpreta il paleontologo dottor Henry Loomis e da Mahershala Ali nel ruolo di Duncan Kincaid. Nel cast ci sono anche Rupert Friend (Martin Krebs), Manuel Garcia-Rulfo (Reuben Delgado), Luna Blaise (Teresa Delgado) ed Ed Skrein (Atwater).

La produzione e le riprese di Jurassic World - La rinascita Jurassic World - La rinascita è diretto da Gareth Edwards e scritto da David Koepp, lo stesso autore di Il mondo perduto-Jurassic Park. Si tratta di una nuova ri-partenza del franchise, essendo un sequel autonomo rispetto a Jurassic World Dominion. A gennaio 2024 la rivista The Hollywood Reporter ha annunciato che il film era in fase di sviluppo, e un mese dopo è stata rivelata la data d'uscita del settimo capitolo, appunto il 2 luglio 2025. Le riprese principali sono iniziate in Thailandia il 13 giugno 2024 con il titolo provvisorio di Saga e si sono svolte nel Paese per un mese. Le location hanno incluso il Parco Nazionale di Khao Phanom Bencha a Krabi, il Parco Nazionale di Ko Kradan, all'interno del Parco Nazionale di Hat Chao Mai a Trang, e il Parco Nazionale di Ao Phang Nga a Phang Nga. Le riprese si sono poi spostate ai Malta Film Studios di Kalkara, a Malta. Alcune sequenze acrobatiche sono state girate in una vasca, mentre le riprese oceaniche si sono svolte nel vicino Mar Mediterraneo. La produzione si è successivamente trasferita a Londra e si è conclusa il 27 settembre 2024. Alcune riprese aggiuntive sono state effettuate a New York, a ottobre. Il direttore della fotografia è John Mathieson, mentre il regista Edwards, per la prima volta, ha girato su pellicola da 35 mm per rievocare l'estetica del primo film, utilizzando telecamere in formato anamorfico della Panavision.

Quali dinosauri incontreranno i personaggi I dinosauri e gli altri animali preistorici sono stati realizzati attraverso una combinazione di animatronici (robot o pupazzi meccanici che simulano il movimento e l'aspetto di esseri viventi, ndr) e immagini generate al computer. Nel film ci sono i Mutadon, una combinazione tra uno pterosauro e un velociraptor: queste creature sono ispirate a un episodio in cui Koepp si è imbattuto in un pipistrello nascosto sotto il suo portico. Torna poi lo Spinosauros, già conosciuto in Jurassic Park III, ma con un design aggiornato per renderlo in linea con le scoperte più recenti che lo descrivono come un animale prevalentemente semiacquatico, con una coda voluminosa. Altre specie che appaiono nel film sono: Ankylosaurus, Compsognathus, Dilophosaurus, Mosasaurus, Parasaurolophus, Pteranodon, Quetzalcoatlus, Tyrannosaurus e Velociraptor. Tra le nuove specie sono introdotti invece il Titanosaurus, l'Anurognathus, gli Aquilops e soprattutto in Distortus Rex.

Cosa sapere sul Distortus Rex Il Distortus Rex, denominato D-Rex, è una creatura a sei arti geneticamente modificata dagli scienziati che non hanno seguito, per l'ennesima volta, il consiglio di Ian Malcolm del primo film. Gareth Edwards l'ha descritto, facendo riferimento a Star Wars, "come se il T-Rex fosse stato disegnato da H.R. Giger (designer di Alien), e poi quell'essere avesse avuto un figlio con un Rancor (creature de Il ritorno dello Jedi). È un design di cui sono davvero soddisfatto". Secondo David Vickery, supervisore agli effetti visivi, il D-Rex è come un altro animale avvolto intorno al T-Rex.