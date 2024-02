Sanremo 2024, quando inizia e a che ora finisce la finale

La serata conclusiva della 74ma edizione del Festival inizierà come le altre serate, alle ore 20:40. Mentre le serate precedenti si sono concluse alle 2 di notte circa, questa volta in conferenza stampa hanno parlato di un altro orario. Aspettando l’inizio della quinta e ultima serata di Sanremo 2024, ecco tutti i dettagli



Stiamo aspettando che vada in scena la Finale del Festival di Sanremo 2024 (LO SPECIALE - LA DIRETTA - LA SCALETTA DELLA FINALE), l’attesissimo gran finale della kermesse.

La serata conclusiva della 74ma edizione del Festival inizierà come le altre serate, alle ore 20:40. Mentre le serate precedenti si sono concluse alle 2 di notte circa, questa volta in conferenza stampa hanno parlato di un altro orario. Scopriamo tutti i dettagli riguardanti l’orario di inizio e di fine della puntata più attesa che ci sia, quella che ormai sta per arrivare (tra pochissime ore).



Saliranno sul palco del Teatro Ariston tutti e 30 i Big in gara, oltre agli attesissimi ospiti di questa serata. Tra questi, ci sono l'étoile Roberto Bolle e l’attore Luca Argentero.

Roberto Bolle durante la conferenza stampa della Finale di Sanremo ha anticipato che questa sera poterà un brano iconico della danza del Novecento. “Non è facilissimo ballare su questo tipo di palcoscenico. Quello che per me sarà molto speciale è portare un balletto che viene eseguito nei grandi teatri ma anche nei luoghi più pop. Questo sarà un momento speciale in cui la danza sarà protagonista in un posto di prestigio e di onore come questo”, ha spiegato l’ Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Trattandosi di una scaletta davvero corposa, ricca e allettante, si può facilmente intuire ciò che durante la stessa conferenza stampa è stato anticipato: la Finale si concluderà più tardi di quello che è accaduto nelle scorse puntate.



Gli orari della serata conclusiva della kermesse

Si è dunque ipotizzato, come annunciato durante la stessa conferenza stampa appena conclusasi, che la Finale possa finire verso le 2:30 di stanotte. Si parla dunque di mezz’ora circa in più rispetto alle scorse serate.

Per quanto riguarda l’inizio, invece, l’orario rimane invariato: inizierà alle 20:40.

La gara tra i Big della 74esima edizione della kermesse che volge al termine vedrà la serata finale sicuramente assai impegnativa per gli artisti, ma lo sarà anche per il pubblico, nel senso che fino a notte inoltrata tantissimi spettatori staranno svegli per non perdersi questo evento. Un momento che, lo sottolineiamo, è un momento fondamentale dello spettacolo nostrano.

Tra le serate di Sanremo più lunghe di sempre, c’è la seconda del 2020

Le serate del Festival di Sanremo sono da sempre molto lunghe, dato che bisogna permettere a tutti gli artisti (che sono sempre moltissimi) di esibirsi. Tra le serate della kermesse canora più lunghe di sempre, si ricorda quella del 2020. In realtà è terminata all’1:43 (quindi l'orario non cambia più di tanto rispetto a quelle del 2024), ma al tempo è stata una novità. Inoltre si sarebbe rivelata ancora più lunga se all'ultimo non fosse saltata l'esibizione di Sabrina Salerno, che avrebbe dovuto cantare la storica hit Boys Boys Boys, rinviata alla serata del sabato.

Era dal 1988, epoca di Pippo Baudo (definito “il maratoneta” proprio per questo suo riuscire a far durare tantissimo le puntate), che il Festival non durava così a lungo.

Quasi sempre a far sforare la scaletta sono proprio le gag tra Amadeus e Fiorello

Benché la scaletta sia di solito programmata alla perfezione, proprio per non sforare troppo e andare incontro alle esigenze del pubblico e della rete (nel senso di rete televisiva, ma anche rete internet...), i “responsabili” del tirarla per le lunghe, passateci l’espressione, sono proprio coloro che stasera saranno i due conduttori ufficiali della Finale: Amadeus e Fiorello. Sono le loro irresistibili gag a fare sforare dai tempi prestabiliti, anche perché come ben sappiamo amano sfoggiare una buona dose di improvvisazione, con tanti fuori programma. Ma proprio questo è il bello, innanzitutto il bello della diretta e poi di Sanremo: sapere che è un evento in cui ci si può aspettare davvero di tutto, e soprattutto con quella genuinità che solo l’improvvisazione può garantire.

