Festival di Sanremo 2024, la scaletta della serata finale

Il 10 febbraio Amadeus sarà affiancato alla conduzione dall'amico Fiorello. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, ma solo uno sarà il vincitore. Attesi gli ospiti Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa