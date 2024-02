Festival di Sanremo 2024, tutte le novità del regolamento ufficiale

L'attesa è ormai (quasi) finita. Tra poche ore si alza il sipario su questa 74esima edizione della kermesse canora. Aspettando il via ufficiale della gara più attesa dai musicofili italiani, ripassiamo assieme il regolamento completo, diffuso dal sito web ufficiale del Festival

Manca pochissimo, finalmente: tra poche ore si alzerà il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Per ingannare l'attesa, ripassiamo assieme il regolamento completo della gara canora più attesa del nostro Paese, presente sul sito ufficiale del Festival.

Importanti novità nel regolamento del Festival di Sanremo sono infatti state diffuse lo scorso luglio. Le prime anticipazioni sono state quelle di Amadeus, risalenti al 9 luglio, dopo di che il sito ufficiale della kermesse ha pubblicato il regolamento completo dell'edizione che inizierà ufficialmente questa sera, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

Festival di sanremo 2024, il regolamento Ventisei artisti in gara, tra i quali tre provenienti da Sanremo Giovani, l’ascolto di tutti i brani già durante la prima serata e la nuova giuria delle radio sono soltanto alcune delle principali novità introdotte da Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione per il quinto anno consecutivo. Oggi, martedì 6 febbraio 2024, si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che definire attesissima è davvero riduttivo... L'Hype tocca livelli altissimi. Intanto ecco il regolamento riguardante la gara: "SANREMO 2024 prevede: A) una gara (di seguito anche “competizione”) in categoria unica, tra 26 canzoni nuove, così definite ai sensi del presente Regolamento, interpretate da 26 Artisti (di seguito anche complessivamente “canzoni/Artisti”). Nel prosieguo del testo i termini “canzone” e “brano” sono da intendersi equivalenti. Tra i 26 Artisti saranno ricompresi di diritto i 3 Artisti Vincitori della manifestazione Sanremo Giovani edizione 2023 (vedi all. A, ART. 6). La gara tra le 26 canzoni/Artisti si svolgerà in cinque Serate, come meglio specificato nel prosieguo del presente Regolamento; B) una Serata-evento (la Quarta Serata), nel corso della quale gli Artisti in gara interpreteranno ognuno una canzone edita (o “Cover”) - da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – tratta dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2023 compresa. Previa valutazione e autorizzazione del Direttore Artistico, è facoltà degli Artisti scegliere un brano da loro stessi precedentemente pubblicato, o effettuare un medley di brani aventi le caratteristiche sopra indicate. approfondimento Sanremo 2024, Amadeus: "I cantanti in gara saranno co-conduttori"

La Cover dovrà essere interpretata dagli artisti affiancati da un artista Ospite, italiano o straniero Il regolamento pubblicato sul sito ufficiale del Festival di Sanremo prosegue dicendo: "Gli Artisti dovranno interpretare la Cover affiancati da un artista Ospite, italiano o straniero, da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai. Gli Artisti di riconosciuta fama che partecipano già alla gara del Festival in coppia tra loro (o in team più ampio), come "sodalizio artistico” formato per l’occasione, potranno non avvalersi della presenza dell’artista Ospite. Le interpretazioni-esecuzioni in Serata faranno parte integrante della gara. La suddivisione degli Artisti nelle 5 Serate e l’ordine di esecuzione delle canzoni, nonché ogni decisione in merito all’organizzazione e realizzazione delle Serate di SANREMO 2024, spetta, su base esclusiva, al Direttore Artistico e a Rai. Complessivamente, le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo le modalità dettagliate nel prosieguo del presente Regolamento (v. in particolare “Le Serate” e “Votazioni, Giurie e Premi”), saranno: a) il pubblico tramite il sistema del Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile (di seguito anche solo “Televoto”); b) una Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio) specializzati nel settore: c) una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano".

Il primo classificato Proseguiamo con il regolamento ufficiale, presente sul sito web del Festival di Sanremo: "L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. °°° La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara. Quinta Serata (o “Serata Finale”, sabato 10 febbraio 2024) Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti. 5 Verranno comunicati al pubblico le canzoni/Artisti alle prime 5 posizioni della nuova classifica generale. °°° Le suddette prime 5 canzoni verranno riproposte, in tutto o in parte, dai rispettivi Artisti attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto, (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta. approfondimento Chi è Marco Mengoni, co-conduttore della 1° serata di Sanremo 2024

