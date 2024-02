16 curiosità sul Festival di Sanremo, tra Mina e Totò. FOTO

3/16 ©Getty

La prima edizione del Festival di Sanremo, datata 1951, è stata trasmessa in radio, dato che la televisione ancora non c'era. È proprio il grande successo in radio ha decretato che la kermesse arrivasse fino ai giorni nostri, ancora seguitissima e molto amata dal pubblico (che stavolta è diventato il pubblico di spettatori, benché rimangano comunque anche “ascoltatori”, come accadeva in radio, dato che parliamo di una kermesse in cui le grandi protagoniste sono le canzoni). Nella foto, Nilla Pizzi nel 1951



Sanremo 2024, Angelina Mango all’Ariston con la canzone La noia. FOTO