Chi è Gigliola Cinquetti, ospite a Sanremo 2024

Nella serata finale di Sanremo 2024, Gigliola Cinquetti salirà sul palco per celebrare i 60 anni di Non ho l'età. All'Ariston, ha gareggiato per ben dodici volte

Giovanissima, Gigliola Cinquetti diventa una delle cantanti italiane più conosciute all'estero. Nel 1966, in coppia con Domenico Modugno, vince ancora il Festival con la canzone Dio come ti amo. Sarà però Modugno da solo a portare la canzone (classificatasi ultima) all'Eurovision Song Contest. Cinquetti torna invece nel 1974 a Brighton, nel Regno Unito. Si classifica seconda dietro gli Abba con Sì, canzone tradotta in inglese con il titolo Go (Before You Break My Heart), annoverata ancora oggi tra i suoi più grandi successi internazionali.

Gigliola Cinquetti nasce in una famiglia di nobili origini a Verona, il 20 dicembre 1947. Diplomata al Liceo Artistico, durante l'infanzia studia pianoforte . A soli 14 anni intraprende la carriera musicale professionistica, vincendo il Festival di Castrocaro nel 1963. L'anno successivo, in coppia con Patricia Carli, vince Sanremo con Non ho l'età. La canzone trionfa anche all'Eurofestival a Copenaghen, e arriva a vendere oltre quattro milioni di copie in tutta Europa.

La famiglia e l'amore per l'arte

Tra gli anni Sessanta e Settanta, Gigliola Cinquetti si accosta spesso alla canzone d'autore, interpretando brani scritti per lei da mostri sacri della scena musicale italiana come Giorgio Gaber (FOTO), Piero Ciampi, Enzo Jannacci, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. In parallelo, porta avanti la carriera di attrice, con diversi ruoli in sceneggiati televisivi tra cui Il bivio (1972), in cui veste i panni di una giovane cantante che, dopo aver ottenuto il successo, si perde per strada. Sposata con il giornalista Luciano Teodori, abbandona per lungo tempo le scene in concomitanza con la nascita dei figli Giovanni e Costantino. Amante della pittura, realizza alcune copertine dei suoi dischi e illustra diversi libri.

Il declino e il nuovo lavoro

A fine anni Ottanta l'inizio del declino in campo musicale, che la porterà ad abbandonare a lungo tempo la carriera di cantante per il giornalismo e la conduzione televisiva. Nel 2008 viene insignita del Premio Giulietta alla Donna per la sua carriera. Nel 2014 esce il suo primo libro Viaggio con lei e, l'anno successivo, il nuovo singolo musicale Lacrima in un oceano, anticipazione dell'album 20.12 uscito il giorno del suo compleanno.