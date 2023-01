Giorgio Gaber, da Sanremo al teatro: la carriera del "Signor G". FOTO

4/15 ©Ansa

Incide per la Dischi Ricordi le sue prime canzoni (e inizia a utilizzare lo pseudonimo Gaber): due originali in italiano - Ciao ti dirò e Da te era bello restar - e due hit in inglese: Be-Bop-A-Lula e Love Me Forever. Nel 1959 insieme a Jannacci forma I Due Corsari e realizzano in coppia diversi 45 giri

