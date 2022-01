Oggi, in occasione di quello che sarebbe l’83esimo genetliaco del compianto Signor G, l’altra grande G - ossia Google - omaggia quel mito intramontabile, dedicandogli il doodle. Nato nel 1939, colui che all’anagrafe era Giorgio Gaberščik è stato praticamente tutto ciò che rende importante nello spettacolo e nella musica. Cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale, nel secondo dopoguerra ha scritto la storia dell’Arte. Con la A maiuscola come la sua G

Cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale, nel secondo dopoguerra ha scritto la storia dell’Arte, con la A maiuscola come la sua G. G di Genius, se un altro compianto nome milanese ce lo permette, ossia Andrea G. Pinketts (in cui la G puntata sta appunto per uno dei blasoni più nobiliari che esistano: non legato al sangue bensì al cervello). Definire Gaber "un cantautore" è non rendergli l'onore che merita, dal momento che un'etichetta del genere sarebbe davvero troppo poco esaustiva nel suo caso.

Forse non tutti sanno che all'anagrafe si chiamava Giorgio Gaberščik ma senz’altro tutti sanno bene che questo artista è stato praticamente tutto ciò che può rendere una persona qualcosa di sacro (a livello laico, si intende), nome importante com'è per lo spettacolo e la musica targati Italia.

Oggi Google omaggia Giorgio Gaber in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo 83º compleanno. Nato il 25 gennaio del 1939, oggi si celebra l'anniversario della nascita di un mito intramontabile.

Il doodle



approfondimento

Chiunque oggi apra Google, troverà nell’home page del motore di ricerca (così come in qualsiasi pagina risultante da qualsivoglia ricerca) la celebre scritta che però in queste 24 ore mostra l'effigie di Giorgio Gaber all'interno della lettera O. E al posto dell'altra O è raffigurato un disco in vinile, per finire con un microfono al posto della L.



Un omaggio che sarebbe stato doveroso da parte di Google Italia, d’accordo, ma la grandezza di questo doodle è che non riguarda soltanto il nostro Paese: oggi in tutto il mondo chiunque aprirà una pagina del celebre motore di ricerca vedrà omaggiato Gaber. E cliccando sopra la sua immagine si apriranno risultati di ricerca ad hoc, come se qualcuno avesse digitato il suo nome nella stringa di ricerca insomma. In tutto il globo terracqueo munito di internet, uscirà fuori Giorgio Gaber.

Che da noi non è certo un Signor N, nel senso di signor Nessuno, ma che a livello internazionale magari molti ancora non conoscono. Quindi il doodle di oggi è importante per far conoscere questo mostro sacro della cultura nostrana a ogni latitudine.



Ricordiamo che non tutti i doodle sono uguali: ci sono particolari ricorrenze che Google ricorda in modo diverso a seconda dei vari Stati. Giorgio Gaber invece si merita un bel doodle universale.



A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, questo doodle vale moltissimo per la nostra musica e cultura.