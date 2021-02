1/10

Il nome completo di Fiorello è Rosario Tindaro, un nome scelto dalla mamma Rosaria, detta Sara, come segno di devozione verso la Madonna nera dei Tindari di Messina. Fiorello è invece un cognome che in Sicilia si dà ai trovatelli: il nonno di Rosario era infatti orfano. Per Sara inoltre il parto del primogenito Rosario non fu affatto semplice, un cesareo da ben 64 punti. - ©Getty

Fiorello, una vita da showman tra radio e tv