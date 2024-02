Ama, il deus che in 5 anni ha fatto il miracolo a Sanremo

All’inizio nessuno scommetteva su di lui, cinque anni dopo Ama lascia all’Italia della tv, dei meme e dello streaming, un Festival totale che è tornato al centro di Genz, millenial e boomer. Come prima, più di prima. E ora?

Nessuno come Ama! Ci sono stati anni, in tempi non lontani, che sbarcavi a Sanremo (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE) a inizio settimana e in giro non c’era molta differenza rispetto al resto dell’anno. E’ capitato anche di esclamare: che mortorio! Poi arrivò Morandi, poi Conti, poi Baglioni e nel 2020 Ama. Amadeus, è perfetto in questi anni di narrazione dell’underdog perchè al primo festival che la Rai decide di affidargli, quello ero. Nessuno gli dava una lira. Amadeus a Sanremo? Mah. Lo dice lui per primo anche oggi facendo un bilancio di questi cinque anni. Eppure Ama ci ha messo dentro la sua storia, pulita, il suo passato in radio, gli anni con Cecchetto, la sua avventura di alti e bassi in tv, molto alti e molto bassi e poi quell’amicizia con Rosario “ciuri Fiorello che ha scandito in ogni modo possibile il regno di Amadeus al Festival dal 2020 a oggi. Prima insieme, lui incursore, gag monologhi, poi il covid l’anno con i palloncini sulle poltrone all’ariston, una prova da gigante soprattutto per Fiorello, poi solo una sera, poi collegato, ora lì davanti tutte le notti e sul palco alla finale. Ama da underdog è diventato il Draghi del Festival. Gli ascolti sono il suo pnrr. Sempre in crescita. Anno dopo anno. Record tv come mai, e poi i social, e poi i meme, e il cast, e lo streaming. E poi Sanremo proprio, la città. Amadeus l’ha trasformata in una Rio sotto carnevale: piazze, Glass come palazzi, musica ovunque, navi da crociera, palchi diffusi, Sanremo diffuso, il festival totale che l’Italia voleva.

approfondimento Scaletta della finale di Sanremo 2024: cantanti e ospiti di stasera

Sanremo è sempre Natale! Poi c’è la questione generazionale. Lì la cosa è semplice. Il ragionamento di Amadeus è stato questo (iniziato da Baglioni a dire il vero ma portato a compimento). Sanremo è come Natale, fino a ieri i giovani venivano qui come si va a casa dei nonni: considerati un po’ così, criticati per l’orecchino, studiati, analizzati, alla fine non vedevano l’ora di andarsene. Quello che è successo negli ultimi cinque anni ha capovolto tutto. Sanremo è sempre Natale, mai giovani hanno detto: stiamo a casa nostra, e invitiamo pure i nonni. E così in questi anni sono stati celebrati tutti. Ranieri, Morandi, Albano, Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Bertè, Pooh sfusi o insieme. Però eravamo a casa dei Maneskin, di Mengoni, di Diodato, di colpesce e di martino, di Elettra Lamborghini, di Irama, di Elodie, di Annnalisa. Sono tornate le folle sotto gli hotel, sono arrivati gli infleuncer, i codazzi dei discografici sostituiti dalle star del web, è arrivata la Ferragni. Siamo morti di meme fino a tarda notte e di annunci al Tg1 da novembre. approfondimento Sanremo 2024, conferenza stampa serata finale con Amadeus e Fiorello

Chi ci sarà dopo Amadeus? Oggi Ama è consapevole che è meglio fermarsi. Ce lo ha detto e ripetuto in settimana. Fiorello dice che se superiamo agosto, il mese in cui potrebbe cedere, è fatta. Ma lui stavolta è davvero convinto che lo stop serve. Così sarà difficile il prossimo anno. Per la Rai in primis. Amadeus, incontrandolo con una relativa calma all’Ariston nei giorni in cui tutta Italia scopre e inizia a cantare le canzoni che lui solo ha ascoltato per settimane prima di buttare giù la lista, ci ha confermato che è’ davvero solo quando ascolta i brani, li condivide con moglie e figli ma restano lì. Non chiama il collega. l’amico per dire che ne pensi di questa? E di quell’altra. In quelle settimane lui rivendica quella solitudine perchè gli serve per decidere bene. Lui a casa o in macchina che ascolta le canzoni che poi canterà tutta Italia. Dopo Buzz Aldrin in orbita intorno alla Luna è lui l’uomo più solo dell’universo. Da domenica, col peso del “e che facciamo adesso?” sarà una sensazione che avranno in molti. approfondimento Fiorello co-conduttore della Finale di Sanremo 2024: 15 curiosità