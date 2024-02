1/15 ©IPA/Fotogramma

Debutto in gara al Festival di Sanremo per Fred De Palma. Il cantante si esibirà con il brano Il cielo non ci vuole raccontando le difficoltà di una storia d’amore complicata e destinata a non proseguire

Sanremo 2024, Fred De Palma con Il cielo non ci vuole. Il testo e il significato del brano