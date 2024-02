La protesta degli agricoltori a Sanremo 2024, Amadeus legge l'appello

Il conduttore del Festival mantiene la promessa e porta all'Ariston le rivendicazioni di un settore in protesta da giorni: "Senza agricoltura non c'è vita, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà"

“Siamo vicini agli agricoltori". Come anticipato, Amadeus ha portato l’appello degli agricoltori italiani sul palco del Festival di Sanremo, leggendo un estratto di un discorso preparato per l’occasione dalle rappresentanze del settore, che da giorni protestano chiedendo - tra le altre cose - di ripensare il Green Deal europeo, di abbassare il prezzo del gasolio, di abbassare le imposte sul reddito e di tutelare di più il Made in Italy. "Senza agricoltura non c'è vita, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà", è il messaggio che lanciano gli agricoltori. Che aggiungono: "Chiediamo solo la possibilità di continuare a onorare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni, che con rispetto, amore e dignità ci hanno portato a coltivare il valore della terra e di ciò che rappresenta, con il solo e unico obiettivo di lasciare un mondo migliore ai nostri figli" ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I LOOK DELLA QUARTA SERATA - I DUETTI - LE PAGELLE ).

"In piazza per assicurarci che duro e insostituibile lavoro sia pagato giustamente"

“Chiediamo una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per produttori agricoli e consumatori", hanno scritto gli agricoltori nell'estratto letto a Sanremo. Poi hanno precisato: "Non siamo in piazza per chiedere aiuti o sussidi, ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente, grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno. Questo purtroppo non avviene da tempo, tanto che oggi la maggior parte dei frutti del nostro lavoro è ampiamente sottopagato, con ricavi che sono abbondantemente inferiori ai costi di produzione. Protestiamo quindi per difendere la DIGNITA' degli agricoltori e per chiedere con forza che venga corrisposto il GIUSTO VALORE alle nostre produzioni".