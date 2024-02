1/16 ©IPA/Fotogramma

Clara Soccini, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Clara, è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, kermesse alla quale è approdata dopo l'esperienza di Sanremo Giovani. Nata a Varese nel 1999, è stata selezionata come artista che si esibirà per prima nel corso della serata di apertura della gara canora. Il brano che presenterà a Sanremo si chiama Diamanti Grezzi

Diamanti Grezzi, testo e significato della canzone di Clara a Sanremo 2024